Il 16 gennaio a Roma, il Partito Democratico parteciperà alla manifestazione in solidarietà con i cittadini iraniani. Tuttavia, nel centrosinistra si registrano divergenze sulla risoluzione bipartisan approvata il 14 gennaio in Commissione Esteri del Senato, che condanna le repressioni a Teheran e sostiene il popolo iraniano. La vicenda riflette le divisioni politiche italiane su una questione di grande attualità internazionale.

Le proteste dei civili iraniani contro il regime degli ayatollah approdano in Parlamento. Oggi, 14 gennaio, in Commissione Esteri al Senato, è passata una risoluzione unitaria che condanna le violente repressioni in corso a Teheran e sostiene il popolo iraniano. Il testo, a prima firma della presidente Stefania Craxi, di Forza Italia, è stato approvato con il voto favorevole di tutti i partiti di maggioranza e di opposizione, ad eccezione del Movimento 5 Stelle, che ha scelto la via dell’astensione. «Venerdì saremo in piazza, e il centrodestra ci sarà?». Dal centrodestra, ma non solo, arrivano le accuse rivolte al centrosinistra di “timidezza”, nei confronti dell’Iran, per non essere scesa in piazza a sostegno dei cittadini iraniani. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Iran, il Pd alla manifestazione il 21 gennaio a Roma. Ma il centrosinistra si divide sulla risoluzione bipartisan

Leggi anche: Il M5s è l'unico partito a non firmare la risoluzione bipartisan per l'Iran

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Iran, il Pd alla manifestazione il 16 gennaio a Roma. Ma il centrosinistra si divide sulla risoluzione bipartisan - Il Pd aderisce ad una manifestazione a favore dell'Iran per il 21 gennaio a Roma. msn.com