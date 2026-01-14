Iran gli Usa evacuano civili e riducono la presenza ad Al-Udeid

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si intensificano, con l’evacuazione di civili e una riduzione della presenza militare statunitense ad Al-Udeid. Nel frattempo, in Iran proseguono le proteste contro il regime, caratterizzate da arresti di massa, processi sommari ed esecuzioni imminenti. La situazione resta complessa e in evoluzione, con implicazioni sui rapporti internazionali e sulla stabilità regionale.

Teheran, 14 gennaio 2026 – La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire, mentre nel Paese proseguono le proteste contro il regime, represse con arresti di massa, processi sommari ed esecuzioni imminenti. La missione iraniana alle Nazioni Unite accusa apertamente Washington di voler costruire un "pretesto per un intervento militare", parlando di una strategia basata su sanzioni, minacce e destabilizzazione interna. L'allarme si è intensificato dopo le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che ha invitato i manifestanti a non fermarsi perché "gli aiuti sono in arrivo", affermando che gli Stati Uniti reagirebbero con "azioni molto forti" se Teheran dovesse procedere con le impiccagioni dei dimostranti.

