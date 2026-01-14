Iran fermare la strage Serve un fronte comune Nato-Onu

La situazione in Iran resta critica, con violazioni dei diritti umani e repressioni che coinvolgono manifestanti, attivisti e donne. È urgente un intervento internazionale unito, coinvolgendo NATO e ONU, per fermare questa escalation e tutelare i principi fondamentali di libertà e dignità. Una risposta coordinata è essenziale per promuovere stabilità e rispetto dei diritti nel paese.

Teheran, 14 gennaio 2026 – Manifestanti impiccati, attivisti giustiziati, donne private della loro libertà, internet in blackout. Un regime che fonda la propria esistenza sulla repressione e sul terrore. Mentre per anni il mondo si è girato dall’altra parte, fingendo di non vedere o limitandosi, nella migliore delle ipotesi, a reazioni blande, sporadiche, prive di reale coraggio. Le sanzioni imposte nel corso degli anni non hanno fermato la macchina repressiva di Teheran. Hanno invece inciso profondamente sulla vita quotidiana della popolazione, alimentando malcontento, frustrazione e impoverimento diffuso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Confcommercio: “Sosteniamo la proposta della Uil, serve fronte comune contro l’escalation di criminalità” Leggi anche: Alta velocità e Galilei. Emergenza infrastrutture: "Serve un fronte comune per treni e aeroporto" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Iran, conto alla rovescia per il blitz Usa. Tajani: Se prosegue il massacro qualcuno deve intervenire; Cercasi Flotilla in rotta sull'Iran | .it; Strage in Iran almeno 648 morti nelle proteste antigovernative | nove sono minorenni. "Quello in corso nel mio Paese è un massacro, chiediamo ai Governi occidentali di aiutarci a fermare gli Ayatollah, ora cominceranno le esecuzioni capitali dei manifestanti". Sono le parole che Rayhane Tabrizi, attivista iraniana che vive in Italia da quasi vent' facebook Araghchi all'ultima battaglia. Il tessitore del Jcpoa ora spera di fermare l'attacco statunitense all'Iran. Ma potrebbe una missione impossibile x.com

