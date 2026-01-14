Iran conto alla rovescia per il blitz Usa Tajani | Se prosegue il massacro qualcuno deve intervenire

L’attenzione internazionale si concentra sull’Iran, con crescenti timori di un possibile intervento militare statunitense. Mentre le tensioni aumentano e si susseguono i segnali di una possibile azione, alcuni paesi del Golfo cercano di influenzare la posizione degli Stati Uniti. Il futuro di questa crisi resta incerto, con conseguenze che potrebbero coinvolgere l’intera regione e oltre.

Il massacro prosegue, i preparativi per un blitz americano, pur non scontato, pure. “Arabia Saudita, Oman e Qatar stanno facendo pressione sull’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump affinche’ eviti un intervento militare contro l’Iran, dopo che Washington ha avvertito gli alleati nella regione di prepararsi a tale eventualitù”, riferiscono funzionari di diversi Paesi del Golfo citati dal quotidiano “ Wall Street Journal “. Dietro le quinte, tuttavia, Riad, Mascate e Doha avrebbero avvertito la Casa Bianca che un tentativo di rovesciare il regime iraniano d estabilizzerebbe i mercati petroliferi e danneggerebbe l’economia statunitense, oltre a comportare rischi di ricadute interne nei Paesi della regione mediorientale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

