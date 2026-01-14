Iran conto alla rovescia per il blitz Usa Tajani | Se prosegue il massacro qualcuno deve intervenire
L’attenzione internazionale si concentra sull’Iran, con crescenti timori di un possibile intervento militare statunitense. Mentre le tensioni aumentano e si susseguono i segnali di una possibile azione, alcuni paesi del Golfo cercano di influenzare la posizione degli Stati Uniti. Il futuro di questa crisi resta incerto, con conseguenze che potrebbero coinvolgere l’intera regione e oltre.
Il massacro prosegue, i preparativi per un blitz americano, pur non scontato, pure. “Arabia Saudita, Oman e Qatar stanno facendo pressione sull’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump affinche’ eviti un intervento militare contro l’Iran, dopo che Washington ha avvertito gli alleati nella regione di prepararsi a tale eventualitù”, riferiscono funzionari di diversi Paesi del Golfo citati dal quotidiano “ Wall Street Journal “. Dietro le quinte, tuttavia, Riad, Mascate e Doha avrebbero avvertito la Casa Bianca che un tentativo di rovesciare il regime iraniano d estabilizzerebbe i mercati petroliferi e danneggerebbe l’economia statunitense, oltre a comportare rischi di ricadute interne nei Paesi della regione mediorientale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Conto alla rovescia per il blitz di Trump in Iran. La scommessa della stampa Usa - Blitz militari contro i Guardiani della rivoluzione e le forze di sicurezza dell’Iran che stanno massacrando giovani e cittadini scesi in piazza contro il regime: gli Stati Uniti sono pronti ad interv ... formiche.net
Bagno di sangue in Iran. Trump: "Valutiamo azioni molto forti", Khamenei lo attacca: "Sarà rovesciato" - Secondo le ong i morti sarebbero già almeno 544, mentre in migliaia sarebbero stati arrestati. today.it
Stanno con i ragazzi in piazza contro il potere. Iraniani Con i diritti e della libertà delle donne. Iraniane. Conto un regime che uccide chi protesta. Iraniano. Contro la religione nella vita politica. Iraniana. Ovunque ma non da noi, mi raccomando x.com
Cari amici che orrore quello che sta avvenendo in Iran. Ora si parla di 12 mila manifestanti uccisi ma vi rendete conto Un paese isolato dal mondo dove sta avvenendo una repressione brutale di ogni libertà. Possibile che possa accadere facebook
