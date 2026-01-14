Iran Conte | Sostegno ai manifestanti non a chi esporta democrazia con le armi

L’Italia esprime solidarietà alle donne e ai giovani iraniani che desiderano un paese più libero, rifiutando comunque interventi militari unilaterali. È importante sostenere il loro diritto a manifestare e a scegliere il proprio futuro, senza ricorrere a soluzioni che possano aggravare la situazione o esportare democrazia con la forza. La posizione italiana si concentra sul rispetto dei diritti umani e sulla promozione di un dialogo pacifico.

ROMA – “Sull’Iran noi siamo sostegno delle donne e dei giovani che chiedono di vivere in un paese libero, ma certo non di chi progetta interventi militari unilaterali. Non accettiamo l’esportazione della democrazia con le armi”. E’ quanto ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte (foto), nell’Aula della Camera dei Deputati dopo l’informativa del ministro degli affari esteri Antonio Tajani su Venezuela e Iran. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Iran, Conte: “Sostegno ai manifestanti, non a chi esporta democrazia con le armi” Leggi anche: “Non si esporta la democrazia con le bombe”. Il Pd fa la morale a Trump e difende Maduro Leggi anche: In Iran iniziano le impiccagioni pubbliche. Cosa succede ai manifestanti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Iran: Conte, sostegno a manifestanti, non a chi esporta democrazia con le armi; Iran: Conte, sostegno a manifestanti, non a chi esporta democrazia con le armi; Iran: Conte, sostegno a manifestanti, non a chi esporta democrazia con le armi; Iran: Conte, sostegno a manifestanti, non a chi esporta democrazia con le armi. Iran, via libera a mozione in Senato: solo il M5S si astiene - "Oggi al Senato in Commissione si è votata una mozione unitaria sull'Iran. adnkronos.com

Ok al Senato alla risoluzione unitaria sull'Iran, il M5s si astiene - Lombardo ha aggiunto: "Il M5s, un un primo momento ha tentato di rinviare la votazione per poi dichiarare il voto di astensione, mentre la commissione esteri del Senato ha approvato il testo con il ... ansa.it

Iran, le proteste in diretta, Trump ai manifestanti: “Gli aiuti arriveranno presto”. Teheran all’ONU: “USA vogliono attaccarci” - Le ultime notizie in diretta sulle proteste in Iran: migliaia di persone sono morte in seguito alle rivolte in corso, intanto Donald Trump incita i manifestanti ... fanpage.it

Il leader dei pentastellati: "Se lasciamo che prevalga la legge del più forte, del più armato, rotoleremo nel più completo disordine mondiale". #Conte #Iran #IranRevoIution2026 x.com

Conte motiva l’astensione dei Cinque stelle sul testo bipartisan sull’Iran che era in votazione oggi in commissione Esteri e Difesa al Senato: «Avevamo chiesto una cosa semplice: mettere nero su bianco in quel testo la nostra contrarietà ad azioni militari unilat facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.