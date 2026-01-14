Iran | Barrot ' repressione più violenta nella storia contemporanea'

L'Iran sta vivendo una delle repressioni più intense nella sua storia recente. Secondo le fonti, le autorità stanno portando avanti azioni che potrebbero essere tra le più violente mai registrate nel paese. La situazione richiede attenzione e un’analisi approfondita, poiché le conseguenze di tali repressioni hanno un impatto significativo sulla società e sui diritti umani.

Iran: Barrot, ‘repressione più violenta nella storia contemporanea’ - "Ciò che sospettiamo è che questa sia la repressione più violenta nella storia contemporanea dell'Iran e che debba assolutamente cessare". ilsannioquotidiano.it

L’Iran convoca l’incaricato d’affari francese: “Commenti offensivi” del ministro Barrot dopo la Palma d’oro a Panahi - L’Iran ha convocato l’incaricato d’affari francese a Teheran per protestare contro i commenti “offensivi” rilasciati da Parigi in seguito agli onori tributati al regista dissidente Jafar Panahi al ... ilfattoquotidiano.it

Il governo dell’Iran ha bloccato internet in tutto il paese, per impedire la diffusione di notizie sulle proteste anti regime in corso in questi giorni, e ai manifestanti di organizzarsi. Anche se con fatica concittadini e attivisti riescono ad aggirare il blocco: pubblicano facebook

