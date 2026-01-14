Iran | Barrot ' repressione più violenta nella storia contemporanea'

L'Iran sta vivendo una delle repressioni più intense nella sua storia recente. Secondo le fonti, le autorità stanno portando avanti azioni che potrebbero essere tra le più violente mai registrate nel paese. La situazione richiede attenzione e un’analisi approfondita, poiché le conseguenze di tali repressioni hanno un impatto significativo sulla società e sui diritti umani.

Parigi, 14 gen. (Adnkronos) - "Ciò che sospettiamo è che questa sia la repressione più violenta nella storia contemporanea dell'Iran e che debba assolutamente cessare". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot. 🔗 Leggi su Iltempo.it

