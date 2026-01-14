Ipokeyou si allarga Il via alle selezioni

Ipokeyou Arezzo, in via Crispi, annuncia l'apertura di nuove posizioni e avvia una campagna di selezione del personale. L'iniziativa mira a rafforzare il team e a favorire opportunità di crescita professionale. La selezione è rivolta a candidati motivati e interessati a inserirsi in un ambiente dinamico e in espansione. Per partecipare, è possibile inviare la propria candidatura seguendo le indicazioni sul sito ufficiale.

Ipokeyou Arezzo, di via Crispi, amplia il proprio staff e lancia una nuova campagna di selezione del personale. Il locale, diventato in poco tempo un punto di riferimento in città per chi ama il poke e la cucina fresca e veloce, è alla ricerca di nuovi ragazzi e ragazze da inserire nel team, con l'obiettivo di rafforzare il servizio e accompagnare la crescita dell'attività sul territorio. Le figure ricercate sono diverse: addetti al banco e alla preparazione delle poke bowl, personale dedicato al servizio clienti e alla gestione della cassa. Non è richiesta una precedente esperienza nel settore della ristorazione: Ipokeyou punta sulla formazione interna, offrendo ai nuovi arrivati un percorso di affiancamento e apprendimento pratico, così da acquisire in poco tempo competenze operative e relazionali.

