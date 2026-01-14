Io viaggio sola la passeggiata raccontata sulle donne che hanno attraversato l’Europa del Grand Tour
“Io viaggio sola” narra le storie di donne che hanno attraversato l’Europa durante il Grand Tour, sfidando i pregiudizi e aprendosi a nuove esperienze. Moderne, coraggiose e determinate, sono protagoniste di un viaggio personale e di scoperta, che testimonia come la strada possa essere un orizzonte di libertà e di crescita. Un racconto che celebra l’indipendenza femminile attraverso le loro testimonianze di viaggio e di vita.
Moderne, coraggiose, testarde, intraprendenti: donne che partono sole, scegliendo la strada come orizzonte di possibilità, per sé e per le altre. Sabato 24 gennaio nuovo appuntamento con "Io viaggio sola", la passeggiata raccontata Tacus che restituisce al viaggio al femminile la sua natura più. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
