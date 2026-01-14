Io viaggio sola la passeggiata raccontata sulle donne che hanno attraversato l’Europa del Grand Tour

“Io viaggio sola” narra le storie di donne che hanno attraversato l’Europa durante il Grand Tour, sfidando i pregiudizi e aprendosi a nuove esperienze. Moderne, coraggiose e determinate, sono protagoniste di un viaggio personale e di scoperta, che testimonia come la strada possa essere un orizzonte di libertà e di crescita. Un racconto che celebra l’indipendenza femminile attraverso le loro testimonianze di viaggio e di vita.

