Io viaggio sola la passeggiata raccontata sulle donne che hanno attraversato l’Europa del Grand Tour

Da palermotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Io viaggio sola” narra le storie di donne che hanno attraversato l’Europa durante il Grand Tour, sfidando i pregiudizi e aprendosi a nuove esperienze. Moderne, coraggiose e determinate, sono protagoniste di un viaggio personale e di scoperta, che testimonia come la strada possa essere un orizzonte di libertà e di crescita. Un racconto che celebra l’indipendenza femminile attraverso le loro testimonianze di viaggio e di vita.

Moderne, coraggiose, testarde, intraprendenti: donne che partono sole, scegliendo la strada come orizzonte di possibilità, per sé e per le altre. Sabato 24 gennaio nuovo appuntamento con "Io viaggio sola", la passeggiata raccontata Tacus che restituisce al viaggio al femminile la sua natura più. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Passeggiata a Testaccio con le grandi donne che lo hanno attraversato: Maria Montessori, Elsa Morante, Gabriella Ferri

Leggi anche: Anantara Grand Tour d’Europa. Viaggio unico nel segno di lusso esperienza e cultura

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Accademia56 presenta il progetto teatrale Io Viaggio da sola - Un gruppo di donne ha deciso di incontrarsi una volta al mese per mettersi in gioco, condividere storie e attraversare insieme il tema del viaggio, reale e metaforico. ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.