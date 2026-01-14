Io sono Farah replica puntate serali del 13 gennaio in streaming | Video Mediaset
Stasera, martedì 13 gennaio, torna in prima serata su Canale 5 la soap turca
Torna stasera – martedì 13 gennaio – l’appuntamento in prima time su Canale 5 con la soap turca Io sono Farah. Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Il giorno delle nozze di Gonul e Kaan è ormai arrivato. Farah e Tahir si recano a casa Akinci per partecipare alla cerimonia. Lì, Farah cerca di allontanare Tahir con una scusa. Tra dichiarazioni d’amore e scelte difficili, la rivelazione di Orhan come vero capo scatena una sfida pericolosa: chi sarà pronto a pagare il prezzo finale?. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
