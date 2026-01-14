Nova Pallet, giovane azienda di Sant’Elpidio a Mare specializzata in imballaggi in legno, si impegna non solo nel settore commerciale, ma anche nel sostegno sociale. Collaborando con la cooperativa Tarassaco, l’azienda si dedica ad aiutare persone con disabilità e svantaggio, promuovendo un’iniziativa che unisce impresa e responsabilità sociale. Un esempio di come un’attività possa contribuire al benessere della comunità attraverso azioni concrete e sostenibili.

Un’azienda giovane e innovativa che non dimentica chi è meno fortunato. La Nova Pallet, azienda di Sant’Elpidio a Mare che commercia imballaggi e bancali in legno, sostiene la cooperativa Tarassaco nella sua missione di dare aiuto a persone con disabilità e svantaggio sociale. Luca Liuzzi, giovane titolare, racconta la ragione del successo e di una scelta responsabile. "Abbiamo dato via all’attività nel 2021, dopo il covid, con l’idea di inserirci nel commercio dei bancali. Insieme a mio padre, abbiamo fatto delle ricerche scoprendo che questo, nelle Marche, era un settore in crescita. Così ad oggi produciamo bancali in legno e imballaggi per le aziende, e lavoriamo anche con l’usato, e siamo partiti da zero". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Io giovane imprenditore ho deciso di aiutare gli altri"

Leggi anche: Achille Costacurta a One More Time: «Mi hanno legato al letto per tre giorni, ho subito sette Tso, ho tentato di togliermi la vita a 15 anni. Oggi sono vivo e voglio aiutare gli altri»

Leggi anche: Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva a Senza Cri: “Ho sempre amato rompere gli schemi, vorrei aiutare gli altri a credere in se stessi. Il confronto tra Petit e Nicolò il più intenso”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Io giovane imprenditore ho deciso di aiutare gli altri; Il papà di Giovanni Tamburi: «Conosco quel locale di Crans-Montana, ci andavo anch'io. Lì ho perso mio figlio, il sole di casa»; Dopo 50 anni di lavoro in stalla va in pensione Filippo Boffelli; ''Scusarmi? Non ho niente di cui pentirmi. Faccio il sindaco da 25 anni e ricordo cosa ha fatto la sinistra con Berlusconi. Io in confronto non ho fatto niente''.

Come validare la tua idea di business prima di spendere soldi

DIGITALIZZAZIONE: UN GIOVANE IMPRENDITORE DI MELFI OFFRE GRATUITAMENTE AIUTO ALLE IMPRESE Digitalizzazione: un giovane imprenditore lucano offre il proprio aiuto gratuitamente alle imprese. La Basilicata affronta una sfida cruciale per il - facebook.com facebook

Danut è un giovane imprenditore che ha trasformato un’idea in un progetto su ruote: “Senza il microcredito non avremmo potuto farcela. Siamo una famiglia con due figli, non abbiamo eredità o capitali alle spalle: siamo partiti davvero da zero”. Ascolta la sto x.com