investire in salute per rafforzare italia ed europa il dibattito in senato

Nel dibattito in Senato è emersa l'importanza di considerare la salute come un elemento fondamentale per il benessere pubblico, la coesione sociale e lo sviluppo di Italia ed Europa. Investire in sistemi sanitari resilienti rappresenta un passo strategico per rafforzare il tessuto democratrico e garantire una qualità di vita stabile e sostenibile nel tempo.

La salute come bene pubblico, investimento e architrave della coesione democratica. È questo il filo conduttore emerso dal confronto istituzionale La salute al primo posto: un futuro che costruiamo insieme. Il ruolo dei parlamenti nazionali nella promozione della salute e del benessere dei cittadini in Italia e in Europa, promosso in Senato dal presidente della commissione Affari sociali Francesco Zaffini, che ha riunito rappresentanti del Governo, delle Regioni e delle istituzioni europee e internazionali. Un confronto che ha messo in primo piano sfide e soluzioni comuni ai fenomeni che attraversano il Paese e il Continente. 🔗 Leggi su Formiche.net

