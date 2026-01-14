A Cinisello Balsamo, nel dicembre scorso, una donna di 69 anni è deceduta pochi giorni dopo essere stata investita da un SUV. Le indagini hanno portato al riconoscimento del responsabile, che è stato identificato circa un mese dopo l’incidente. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza stradale e dell’attenzione alla guida.

Cinisello Balsano (Milano), 14 gennaio 2026 – Una donna di 69 anni è morta, lo scorso dicembre, qualche giorno dopo essere stata investita da un suv. Era successo a Cinisello Balsamo la sera del 17 dicembre. L’uomo alla guida della vettura invece di fermarsi a prestare soccorso si era dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. La buona notizia è che ora è stato rintracciato e denunciato. Si tratta di un uomo di 60 anni che, alla guida di un fuoristrada, aveva investito la signora. Dopo l'impatto, poi, invece di fermarsi a prestare soccorso, è fuggito abbandonando in strada la vittima, che dopo pochi giorni, a causa della gravità delle ferite, ha perso la vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Investì una donna (che poi morì) col suv: trovato un mese dopo il pirata della strada di Cinisello

Leggi anche: Investì e uccise lo zio di Laura Pausini per poi scappare, l'automobilista pirata della strada residente a Rimini

Leggi anche: Donna investita davanti al supermercato: trovato il pirata della strada

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Montichiari, camion in manovra investe una donna vicino all’isola ecologica: morta a 58 anni milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

ULTIM'ORA | Autobus investe una donna mentre attraversa le strisce pedonali -> https://www.nordest24.it/incidente-autobus-donna-grave facebook