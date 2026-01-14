Intervista a Roberto Lodigiani | Il fascismo? Una ‘mala pianta’ mai del tutto estirpata
L'intervista a Roberto Lodigiani esplora il suo libro
La Spia del Duce. Esuli e infiltrati nell’Italia del Ventennio (Zolfo Editore) di Roberto Lodigiani racconta lo spazio ambiguo di un fascismo che passa dai margini, dagli interstizi, dalle vite opache di chi spia e di chi viene spiato attraverso due destini contrapposti: quelli di Ermanno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Intervista a Brenda Lodigiani e Michele Rosiello sul film love bugs 2025
Leggi anche: Love Bugs, l'intervista a Brenda Lodigiani e Michele Rosiello: "Il segreto dell'amore duraturo? Ecco cosa manca alle coppie di oggi"
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
L'intervista del vicepresidente Roberto De Luca! facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.