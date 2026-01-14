Interdittiva antimafia per un' azienda di autotrasporti ritenuta vicina alla ' Ndrangheta

Il prefetto di Verona, Demetrio Martino, ha emesso un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti di un’azienda di autotrasporti con sede a Villafranca di Verona. La ditta, attiva nel settore dell’autotrasporto in conto terzi, era stata inserita nella lista delle imprese che richiedono l’iscrizione nelle White List, ma l’autorità ha deciso di adottare questa misura a causa di sospetti di vicinanza alla 'Ndrangheta.

Il prefetto di Verona, Demetrio Martino, ha adottato un nuovo provvedimento antimafia interdittivo nei confronti di una ditta con sede legale a Villafranca di Verona attiva nel settore dell'autotrasporto in conto terzi, che aveva chiesto di essere iscritta nelle White List.

Ditta di trasporti «vicina a una famiglia 'ndranghetista»: il prefetto Martino firma un'interdittiva antimafia x.com

