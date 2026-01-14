Inter Zielinski cresce e convince | da alternativa a perno del centrocampo

Inter, Zielinski si afferma come elemento chiave del centrocampo. La sua crescita e le prestazioni convincenti ne hanno fatto un punto di riferimento, passando da semplice alternativa a ruolo centrale. Nel calcio attuale, l’efficacia di un calciatore si valuta non solo con i minuti giocati, ma anche con l’impatto e la responsabilità che assume in campo. Zielinski rappresenta un esempio di come l’utilizzo strategico possa valorizzare le qualità di un giocatore.

Nel calcio moderno il minutaggio non è più l'unico metro per misurare l'importanza di un giocatore. Conta come lo utilizzi, quando lo responsabilizzi e quanto incide nei momenti che pesano. In casa Inter, Piotr Zielinski sta rispondendo a tutte e tre le domande. E lo sta facendo nel modo migliore: sul campo. Zielinski, continuità ritrovata e centralità tecnica. Le ultime uscite hanno chiarito un punto: Zielinski non è una semplice alternativa, ma una risorsa strutturale del centrocampo nerazzurro. I numeri aiutano a inquadrare il percorso, ma non raccontano tutto. Sedici presenze in Serie A, 2 gol e 1 assist, con 678 minuti giocati: meno rispetto alla passata stagione, ma con un impatto decisamente più pulito e costante.

