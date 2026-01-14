Inter tra eredi e campioni | Stankovic cresce Bernardo Silva accende il sogno

L’Inter continua a costruire il proprio futuro, mantenendo saldo il legame con il presente. Tra eredi e campioni, la dirigenza lavora per rafforzare la squadra e pianificare le strategie a lungo termine. Stankovic si inserisce in questa continuità, mentre Bernardo Silva rappresenta un obiettivo ambizioso. Un percorso che riflette l’equilibrio tra tradizione e innovazione, con un occhio attento alle sfide future del club.

C’è un filo che lega presente e futuro nelle stanze della dirigenza dell’ Inter. Un filo che non nasce oggi, ma che da mesi orienta le scelte tecniche e strategiche del club. Da una parte la costruzione graduale di un’eredità, dall’altra l’idea di inserire esperienza pura per alzare subito il livello. Due nomi, su tutti, raccontano questa linea: Alexandar Stankovic e Bernardo Silva. Stankovic, il ritorno del futuro. Alexandar Stankovic non è una suggestione improvvisa. È un progetto. Cresciuto sotto lo sguardo diretto di Cristian Chivu, il centrocampista serbo classe 2005 sta vivendo una stagione di livello altissimo, tra campionato e Champions League, attirando attenzioni importanti anche fuori dall’Italia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

