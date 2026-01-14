Inter scout per Leysen | ci sono almeno altri tre club italiani | ESCLUSIVO

L’Inter valuta diverse opzioni per la porta in vista della prossima stagione. Con Sommer in scadenza e Josep Martinez ancora in fase di valutazione, il club italiano potrebbe considerare nuovi profili, incluso Leysen, portiere belga del Leuven. Oltre all’Inter, almeno altri tre club italiani sarebbero interessati al giocatore, che si sta mettendo in evidenza in Belgio. La situazione richiede attenzione per le decisioni future sulla rosa.

Il portiere belga si sta mettendo in mostra con il Leuven. Concorrenza dalla Premier League e non solo Con Sommer in scadenza di contratto e Josep Martinez che non convince del tutto come suo successore, l'Inter potrebbe trovarsi a dover cambiare entrambi i portieri la prossima stagione. Se per il ruolo di titolare si fanno soprattutto i nomi di Vicario, Carnesecchi e Atubolu, per quello di vice le candidature sono tante. L'ultima in ordine di tempo risponde al nome di Tobe Leysen, estremo difensore belga classe 2002. In questa stagione si sta mettendo in mostra in patria con il Leuven, formazione in lotta per non retrocedere.

