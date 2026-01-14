Inter rientro Dumfries | l’annuncio UFFICIALE che spiazza tutti
Denzel Dumfries torna ufficialmente a disposizione dell’Inter, annunciando il suo rientro anticipato dopo l’intervento alla caviglia sinistra. Attraverso il suo profilo LinkedIn, l’olandese ha condiviso aggiornamenti sul recupero, sottolineando di essere stato operato con successo e di potersi rimettere in gioco prima delle aspettative. L’annuncio rappresenta un passo importante nel percorso di ripresa del calciatore, che potrà tornare in campo entro marzo.
Lungo post dell’olandese, ai box dopo l’operazione alla caviglia sinistra “Prima del previsto”. Sul suo profilo Linkedin, a cui è iscritto più in qualità di imprenditore e comunicatore, Denzel Dumfries ha parlato del suo infortunio alla caviglia sinistra e dell’intervento che lo costringerà a star fuori fino a marzo. Ma nel suo lungo post, il terzino dell’Inter parla di un possibile rientro anticipato rispetto alle previsioni. (AnsaFoto) – Calciomercato.it “Accettare ciò che non vorresti accettare – l’incipit del post di Dumfries, fattosi male contro la Lazio – Per me, al 40? minuti, è stata come una pesante sconfitta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Aggiornamenti sul rientro di Dumfries. Prima offerta ufficiale per Mlacic
Leggi anche: Dumfries passa con Ali Barat, adesso è ufficiale: l’annuncio della nuova agenzia dell’esterno dell’Inter – FOTO
Infortunati Inter novità su Darmian e Dumfries | l’annuncio di Chivu non è passato inosservato.
Inter, si sta chiudendo questo colpo in difesa! Rientro anticipato per Dumfries mentre Darmian…Cosa sta succedendo in casa nerazzurra - Cosa sta succedendo in casa nerazzurra Non c’è tregua per l’Inter di Cristian Chivu. calcionews24.com
Inter-Lecce, torna Darmian. Dumfries anticipa il rientro? Si respira moderato ottimismo su… - I nerazzurri affronteranno il Lecce nel recupero, gara che era saltata a causa della Supercoppa. msn.com
Inter, Dumfries: "Tornerò prima del previsto". Cambia il mercato in fascia? - L'infortunio subito contro la Lazio è ormai il passato e, sebbene abbia costretto il terzino olandese ad uno stop importantissimo e ad ... msn.com
Infortunio Calhanoglu: ipotesi di rientro per Inter-Juventus di metà febbraio - facebook.com facebook
VIDEO NM - Inter-Napoli, ecco gli azzurri di rientro in albergo dopo la rifinitura mattutina x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.