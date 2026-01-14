Inter rientro Dumfries | l’annuncio UFFICIALE che spiazza tutti

Denzel Dumfries torna ufficialmente a disposizione dell’Inter, annunciando il suo rientro anticipato dopo l’intervento alla caviglia sinistra. Attraverso il suo profilo LinkedIn, l’olandese ha condiviso aggiornamenti sul recupero, sottolineando di essere stato operato con successo e di potersi rimettere in gioco prima delle aspettative. L’annuncio rappresenta un passo importante nel percorso di ripresa del calciatore, che potrà tornare in campo entro marzo.

Lungo post dell’olandese, ai box dopo l’operazione alla caviglia sinistra “Prima del previsto”. Sul suo profilo Linkedin, a cui è iscritto più in qualità di imprenditore e comunicatore, Denzel Dumfries ha parlato del suo infortunio alla caviglia sinistra e dell’intervento che lo costringerà a star fuori fino a marzo. Ma nel suo lungo post, il terzino dell’Inter parla di un possibile rientro anticipato rispetto alle previsioni. (AnsaFoto) – Calciomercato.it “Accettare ciò che non vorresti accettare – l’incipit del post di Dumfries, fattosi male contro la Lazio – Per me, al 40? minuti, è stata come una pesante sconfitta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

