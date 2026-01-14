Inter-Lecce Streaming gratis | dove vedere il recupero di Serie A in diretta Live e formazioni ufficiali

L’Inter affronta il recupero della 16ª giornata di Serie A contro il Lecce, in una partita che si gioca al San Siro il 14 gennaio alle 20:45. Per mantenere il titolo di Campione d’Inverno, i nerazzurri devono ottenere punti in questa sfida. Ecco dove seguire la partita in streaming gratis e le formazioni ufficiali, con un approfondimento sulle modalità di visione in diretta.

Per potersi laureare da Campione d’Inverno, l’Inter dovrà guadagnare punti nel recupero della 16ª giornata di Serie A, sfidando il Lecce sul campo del San Siro, a partire dalle ore 20:45 del 14 gennaio. Una partita importante per gli uomini di Cristian.chivu che vogliono continuare ad allungare sugli inseguitori e cercare di emulare quanto fatto nella stagione 20232024, quando chiuse il girone di andata in vetta alla classifica, vincendo poi anche lo Scudetto. Il Napoli ha messo l’Inter difronte al primo pareggio stagionale, ma adesso il compito degli uomini di Cristian Chivu sarà quello di tornare alla vittoria. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

