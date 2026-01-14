Inter Lecce LIVE 0-0 | Sommer salva sul tiro di Siebert!

Alle 20:45 a San Siro, si gioca il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Inter e Lecce. Segui con noi l’andamento della partita, con aggiornamenti in tempo reale e analisi delle azioni. Restate sintonizzati per tutte le novità sul match, che si preannuncia equilibrato e intenso, con occasioni da una parte e dall’altra.

di Francesco Aliperta Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Lecce, match del recupero della 16^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Lecce, sfida valevole per il recupero del 16° turno della Serie A 202526, che non venne giocato in concomitanza delle altre partite per via delle squadre impegnate nella Supercoppa Italiana a Riad. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 73?- Salva tutto Sommer! Siebert sfonda in avanti e va per un tiro nel cuore dell’area di rigore che Sommer devia con un grande riflesso! 70?- I giocatori nerazzurri richiedono a gran voce un fallo di mano dopo un calcio d’angolo, ma per l’arbitro non c’è nulla e lascia giocare 62?- Continua il forcing nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Lecce LIVE 0-0: Sommer salva sul tiro di Siebert! Leggi anche: Inter Lazio LIVE 2-0, tiro di Gila che colpisce la traversa! Che spavento per Sommer Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: addio imminente a Sommer? Norton Cuffy sul taccuino di Ausilio. Sul derby… Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Inter-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere il recupero Inter-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Lecce, Dazn o Sky? Dove vederla in streaming e in tv; Inter-Lecce: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla. LIVE Inter-Lecce 0-0 Serie A 2025/2026: Lecce non si fa intimorire - Lecce: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

