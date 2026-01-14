Al termine del primo tempo, il punteggio tra Inter e Lecce è di 0-0. La partita, valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A 2025/26, si svolge a San Siro e riprenderà alle 20:45. Segui con noi l'andamento del match in tempo reale, con aggiornamenti continui sulla seconda frazione di gioco.

di Francesco Aliperta Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Lecce, match del recupero della 16^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Lecce, sfida valevole per il recupero del 16° turno della Serie A 202526, che non venne giocato in concomitanza delle altre partite per via delle squadre impegnate nella Supercoppa Italiana a Riad. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Finisce qui il primo tempo fra Inter e Lecce. 45?- Saranno 4 i minuti di recupero 43?- Si fa vedere anche il Lecce: contropiede veloce condotto e concluso da un tiro di Stulic che non inquadra la porta 35?- Aumenta l’intensità nerazzurra ma il Lecce tiene e si difende con grande solidità 27?- Nulla da fare, dopo una revisione al VAR l’arbitro revoca il calcio di rigore per l’Inter! 25?- L’arbitro viene richiamato al VAR per rivedere l’episodio 23?- Calcio di rigore per l’Inter! Bonny viene atterrato in area e l’arbitro non ha alcun dubbio! 14?- Zielinski va al tiro dopo un ottimo duetto con Bonny, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa 5?- Prima occasione per l’Inter! Bonny si muove nello stretto, supera due avversari e lascia partire un destro all’angolino che Falcone devia in calcio d’angolo 1?- Si comincia! Inizia il match tra Inter e Lecce! Migliore in campo a fine primo tempo: Bonny. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Lecce LIVE 0-0: finisce qui il primo tempo del match

