Alle 20:45 si gioca a San Siro il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Inter e Lecce. Seguiremo l’incontro in tempo reale, offrendo aggiornamenti accurati e obiettivi sull’andamento della partita. Un confronto importante nel contesto della stagione, con le due squadre alla ricerca di punti fondamentali. Restate con noi per tutte le novità e le analisi su questa sfida del campionato 2025/26.

di Francesco Aliperta Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Lecce, match del recupero della 16^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Lecce, sfida valevole per il recupero del 16° turno della Serie A 202526, che non venne giocato in concomitanza delle altre partite per via delle squadre impegnate nella Supercoppa Italiana a Riad. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 51?- Altra occasione per l’Inter! Barella arriva bene su un cross dalla sinistra e impatta di testa il pallone ma Falcone interviene con un grande intervento! 45?- Inizia il secondo tempo tra Inter e Lecce! Finisce qui il primo tempo fra Inter e Lecce. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Lecce LIVE 0-0: Falcone si supera sul colpo di testa di Barella

