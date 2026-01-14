Inter Lecce formazioni ufficiali | c’è Diouf a destra

Ecco le formazioni ufficiali di Inter Lecce, con Diouf schierato a destra. L’Inter cerca una vittoria per consolidare la propria posizione in classifica e approfittare del pareggio del Napoli contro il Parma. La sfida rappresenta un’importante occasione per i nerazzurri di aumentare il distacco e rafforzare le proprie ambizioni stagionali.

Inter Lecce formazioni ufficiali. L’Inter ha l’occasione ghiotta di allungare sul Napoli fermato 0-0 in casa dal Parma. Ma a San Siro arrivano i giallorossi di Eusebio Di Francesco, a caccia di punti pesanti in chiave salvezza. Per la squadra di Cristian Chivu i tre punti sono fondamentali anche per mettere pressione al Milan, impegnato domani sul campo del Como, e in attesa dell’esito di Napoli-Parma. Come previsto, Chivu opta per qualche rotazione. In difesa Manuel Akanji vince il ballottaggio con Bisseck e completa il terzetto arretrato insieme ad Acerbi e Bastoni. Sulla corsia destra chance dal primo minuto per Andy Diouf, chiamato a far rifiatare Luis Henrique, mentre a sinistra agirà Carlos Augusto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Inter-Lecce (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Diouf dal 1? con Acerbi

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: le probabili formazioni della gara contro il Lecce, l’intervista di Diouf

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Inter–Lecce, le formazioni ufficiali; Inter-Lecce: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Inter-Lecce: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Serie A. Inter vs Lecce, le probabili formazioni.

Inter – Lecce: ecco le formazioni ufficiali - Lecce: ecco le formazioni ufficiali e dove seguire in diretta TV ed in streaming la sfida valida per la sedicesima di Serie A ... generationsport.it