Inter-Lecce dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni del recupero

La partita tra Inter e Lecce, valida come recupero della 16ª giornata di Serie A, si disputerà oggi alle 20:45. La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN, sia in TV che in streaming. Di seguito, le informazioni su orario, modalità di visione e le formazioni aggiornate delle due squadre.

Inter-Lecce è la partita di recupero della 16ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle 20:45. Diretta TV e in streaming su DAZN, le ultime news sulle formazioni.

