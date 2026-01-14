Inter Diouf | Fiero di vestire la maglia nerazzurra

L'Inter si prepara a tornare in campo dopo il pareggio 2-2 con il Napoli. Diouf ha espresso il suo orgoglio nel vestire la maglia nerazzurra, sottolineando la determinazione della squadra. La partita ha lasciato alcuni rimpianti, ma rappresenta un passo importante nel percorso di questa stagione. Ora, l’obiettivo è concentrarsi sulle prossime sfide per consolidare la posizione in classifica e continuare a lavorare con attenzione e determinazione.

Le lancette dell'orologio scorrono veloci e per l'Inter è tempo di tornare in campo. Il pareggio per 2-2 con il Napoli è infatti passato in archivio, tra qualche rimpianto per un allungo sfumato in cima alla classifica. I nerazzurri devono guardare avanti, rimanendo sulla retta via in un inizio 2026 di alto livello. La prossima gara è quella con il Lecce, in programma oggi mercoledì 14 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza per il recupero della 16a giornata di Serie A, saltata per via della Supercoppa Italiana. Un match estremamente delicato, contro una squadra che ha bisogno di punti salvezza.

