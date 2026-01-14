Inter decisiva la zampata al 33' | a San Siro è 1 a 0 contro il Lecce

L'Inter si aggiudica una vittoria importante contro il Lecce a San Siro, grazie a una rete al 33'. La squadra nerazzurra sfrutta il pareggio del Napoli con il Parma, allungando temporaneamente a sei punti in classifica. La partita, valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A, conferma il buon momento dei nerazzurri, che continuano a mantenere un vantaggio significativo sulle inseguitrici.

L'Inter va in fuga in campionato. I nerazzurri approfittano del mezzo passo falso del Napoli (0-0 con il Parma) e si portano momentaneamente a +6 sulla seconda in classifica grazie al successo ottenuto di misura sul Lecce (1-0) a San Siro nel recupero della 16a giornata di Serie A. In una partita molto equilibrata, soprattutto nel primo tempo, è decisiva la zampata in area di rigore di Pio Esposito al 33' della ripresa. Il giovane attaccante nerazzurro raccoglie la corta respinta di Falcone sulla conclusione di Lautaro Martinez per segnare il gol vittoria. La squadra di Chivu sale così a 46 punti, a +6 sul Napoli e sul Milan, in campo domani nel recupero contro il Como, mentre i pugliesi incassano la terza sconfitta di fila e restano fermi a quota 17, a +3 sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Il Napoli trova solo un pareggio contro il Parma. L’Inter supera il Lecce a San Siro

Leggi anche: Inter Lecce LIVE 0-0: inizia il match a San Siro!

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

L’Inter vince di corto muso e allunga, prima fuga scudetto a + 6; Serie A l’Inter batte il lecce 1-0 e va in fuga.

SERIE A - Inter-Lecce 1-0, decisiva la rete di Pio Esposito nel finale ift.tt/Ey0OXtG x.com

Rinvio Milan Como, quando si gioca Slitta la data del match: due ipotesi a febbraio per disputare l'incontro, sarà decisiva l'Inter! facebook