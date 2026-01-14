Inter dato thriller negli ultimi 15 minuti | può compromettere una stagione

L'Inter si trova a dover affrontare un problema che potrebbe influire significativamente sulla sua stagione: le ultime partite evidenziano una difficoltà nel mantenere il risultato negli ultimi minuti. I gol subiti negli ultimi quindici minuti rappresentano un dato preoccupante e potrebbero compromettere la corsa allo scudetto, richiedendo attenzione e interventi per migliorare la tenuta mentale e tattica nelle fasi finali delle partite.

Inter. L’ Inter continua a fare i conti con un problema che rischia di compromettere la corsa scudetto: i troppi gol subiti negli ultimi 15 minuti di partita. Un dato che, secondo i media sportivi, sta preoccupando non poco lo staff tecnico e la dirigenza nerazzurra. La squadra di Cristian Chivu ha infatti incassato sei reti in questo frangente di gara, un numero che supera di gran lunga quello delle principali concorrenti per il titolo, Napoli e Milan, ferme entrambe a due gol. Secondo il Corriere dello Sport, la causa non sarebbe legata alla profondità della rosa o alla condizione fisica dei giocatori, bensì a un aspetto mentale che la squadra deve ancora migliorare. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

