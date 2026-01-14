Intelligenza artificiale il futuro è già tra noi

L'intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui produciamo immagini, narriamo storie e comunichiamo. Questa tecnologia, ormai parte integrante della nostra quotidianità, offre strumenti innovativi e pratici per diversi settori. Comprendere le sue applicazioni e potenzialità è fondamentale per adattarsi a un contesto in rapido cambiamento, dove l'AI rappresenta un supporto concreto e quotidiano.

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo di creare immagini, raccontare storie e comunicare. Un cambiamento rapido e profondo, che sta già trasformando il mondo della creatività, del lavoro e dell’impresa. Di questi temi si parlerà oggi alle 18, all’Hotel Carlton (piazza Sacrati), nel corso dell’incontro pubblico promosso dall’associazione ‘ Ferrara Cambia ’ dal titolo ‘La rivoluzione dell’immagine con l’intelligenza artificiale’. Ad aprire la serata sarà Andrea Maggi, che introdurrà il senso e gli obiettivi dell’incontro, pensato come un momento di divulgazione e confronto aperto alla città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

“Ho chiesto a un’Intelligenza Artificiale di parlare di sé (e di noi)”

Ecco cosa può fare un uso distorto dell’intelligenza artificiale. Mi hanno messo nelle mani questo prodotto chiamato “Prostalis” definito per la cura della prostata, facendo un fotomontaggio, cambiando il camice e altri particolari. Sono ormai migliaia i messaggi x.com

