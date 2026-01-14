Intelligenza artificiale il futuro è già tra noi

L'intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui produciamo immagini, narriamo storie e comunichiamo. Questa tecnologia, ormai parte integrante della nostra quotidianità, offre strumenti innovativi e pratici per diversi settori. Comprendere le sue applicazioni e potenzialità è fondamentale per adattarsi a un contesto in rapido cambiamento, dove l'AI rappresenta un supporto concreto e quotidiano.

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo di creare immagini, raccontare storie e comunicare. Un cambiamento rapido e profondo, che sta già trasformando il mondo della creatività, del lavoro e dell’impresa. Di questi temi si parlerà oggi alle 18, all’Hotel Carlton (piazza Sacrati), nel corso dell’incontro pubblico promosso dall’associazione ‘ Ferrara Cambia ’ dal titolo ‘La rivoluzione dell’immagine con l’intelligenza artificiale’. Ad aprire la serata sarà Andrea Maggi, che introdurrà il senso e gli obiettivi dell’incontro, pensato come un momento di divulgazione e confronto aperto alla città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

