L’intelligenza artificiale sta iniziando a influenzare diversi settori, incluso il calcio. Nel 2026, le applicazioni dell’AI potrebbero modificare modalità di analisi, allenamento e gestione delle squadre. Per comprendere meglio queste potenziali trasformazioni, analizziamo uno studio di Deloitte che evidenzia le opportunità e le sfide legate all’adozione dell’AI nel mondo del calcio.

L’ AI nel calcio può avere davvero effetti ‘devastanti’? Andiamo per ordine e proviamo a fare chiarezza grazie a un interessante studio di Deloitte, a nostro avviso meritevole di interesse ed attenzione. «L’intelligenza artificiale nel mondo del calcio professionistico sta registrando una forte crescita. In particolar modo su attività delle performance in gara e in allenamento, prevenzione degli infortuni, scouting e selezione dei profili migliori da ingaggiare durante il calciomercato». Queste le dichiarazioni di Luigi Renis, Senior Partner di Deloitte, e Luigi Capitanio, Senior Partner di Monitor Deloitte. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Intelligenza Artificiale: come può rivoluzionare il calcio nel 2026?

Leggi anche: Sarebbe opportuno che nel calcio, insieme all’intelligenza artificiale, tornasse di moda anche l’intelligenza umana

Leggi anche: HONOR e BYD si alleano per rivoluzionare la mobilità con l’intelligenza artificiale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Intelligenza artificiale: una rivoluzione in atto - L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo di lavorare di professionisti e aziende grazie alla possibilità di velocizzare processi e attività quotidiane e di concentrarsi su consulenze ... ipsoa.it

Mondiali 2026: L'AI rivoluziona il calcio!

il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) facebook

Ecco cosa può fare un uso distorto dell’intelligenza artificiale. Mi hanno messo nelle mani questo prodotto chiamato “Prostalis” definito per la cura della prostata, facendo un fotomontaggio, cambiando il camice e altri particolari. Sono ormai migliaia i messaggi x.com