Disponibile in inglese e scaricabile gratuitamente in PDF, il toolbox "We Are Here" offre oltre 60 attività pratiche per promuovere la partecipazione attiva e i diritti dei minori nelle scuole. Destinata a docenti e dirigenti, la risorsa facilita la collaborazione tra adulti e studenti attraverso percorsi strutturati su fiducia, identità e processi decisionali condivisi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Frosinone, tutto pronto per il convegno "Centro diurno socio educativo per minori e giovani adulti con problemi di giustizia: insieme arriveremo a destinazione"

Leggi anche: Certificazioni mediche per attività scolastica non agonistica in Lombardia: ECG gratuito a minori e persone con disabilità

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Chi è l'insegnante per Novara e come imparano gli alunni a scuola; Legge di sbilancio 2026 contro la scuola pubblica. Il solito giochino: tagliare risorse alla Scuola, bancomat del Governo; Scuola e territorio, docenti lasciati soli a gestire il degrado? Ecco come si potrebbe collaborare; La scuola di Ghilarza incontra quella della Bulgaria.

Insegnanti e alunni insieme: arriva il kit gratuito con giochi di carte e attività per la collaborazione paritaria tra adulti e minori - Disponibile in inglese e scaricabile gratuitamente in PDF, il toolbox “We Are Here” offre oltre 60 attività pratiche per promuovere la partecipazione attiva e i diritti dei minori nelle scuole. orizzontescuola.it

How the US Army is Getting Ready for Tomorrow's Wars

Nel pomeriggio di ieri alunni ed insegnanti della scuola Marconi hanno incontrato le Famiglie per il secondo Open Day programmato. Tutti i docenti del Plesso si sono messi a disposizione per presentare alle Famiglie attività didattiche e progetti, realizzati o in facebook