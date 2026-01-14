Inquinamento alle stelle ma i falò di Sant' Antonio sono salvi

Nonostante l’aumento dei livelli di inquinamento in Lombardia, i tradizionali falò di Sant’Antonio a Monza e in Brianza sono stati confermati. La Regione ha deciso di tutelare questa antica usanza, garantendo il rispetto delle norme ambientali e preservando un appuntamento culturale importante per le comunità locali. Un equilibrio tra tradizione e tutela dell’ambiente che permette di mantenere viva una tradizione radicata nel territorio.

La Regione Lombardia "salva" i falò di Sant'Antonio. Malgrado l'inquinamento alle stelle a Monza e in Brianza i fuochi della tradizione restano. Che cosa prevede il provvedimento I falò per eventi della tradizione (come quelli previsti nel fine settimana in Brianza in occasione della festa di.

Ben il 26% dell’immondizia bruciata nei 12 termovalorizzatori del territorio è stata prodotta altrove. Il Movimento 5 Stelle solleva il tema inquinamento: "Lombardia discarica d’Italia grazie al centrodestra". facebook

