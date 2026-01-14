Iniziativa per la sicurezza Partecipano 50 residenti

Un’assemblea di circa cinquanta residenti si è svolta a Colle di Val d’Elsa, durata circa un’ora. L’iniziativa, spontanea, ha visto la partecipazione di cittadini preoccupati per l’aumento di violenza e atti vandalici nella città. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità e promuovere la sicurezza, affrontando insieme le problematiche che interessano il territorio e rafforzando il senso di responsabilità collettiva.

È durata circa un'ora con la partecipazione di almeno una cinquantina di persone. Si tratta dell'eterogeneo gruppo di cittadini che ha aderito alla manifestazione spontanea per dire no alla violenza e agli atti vandalici che attraversano la città di Colle di Val D'Elsa e che da tempo preoccupano i residenti. L'iniziativa è nata dalla volontà del colligiano Raffaele Mori che l'ha promossa passando dalle pagine del gruppo Facebook 'Colle Libera'. L'obiettivo comune è quello di tornare a frequentare gli spazi pubblici che, come viene anche riportato localmente sui social, "negli ultimi tempi risultano essere poco rassicuranti".

