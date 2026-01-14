influenza cosa aspettarci in primavera

L’andamento dell’influenza in Italia si sta stabilizzando, con i contagi che si avvicinano al picco previsto nelle prossime due settimane, secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità. In questa fase centrale della stagione influenzale, è importante monitorare i segnali e adottare le precauzioni necessarie per tutelare la propria salute. Conoscere l’andamento della diffusione aiuta a prepararsi al meglio per affrontare il periodo primaverile.

L’andamento dei contagi da influenza è entrato nella fase centrale. A dirlo sono i dati della sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), secondo cui la curva raggiungerà il picco nelle prossime due settimane. Ma la vera novità è che nuovi casi potranno continuare a verificarsi anche in primavera, proprio mentre uno studio indica come avvengono realmente i contagi, quando ci si trova in una stessa stanza e si rischia di essere raggiunti dal virus. L’influenza anche in primavera. Le rilevazioni recenti indicano una crescita nella diffusione dell’influenza, prevista in questo periodo di ritorno alla routine dopo il periodo di festività natalizie, con scuole e uffici chiusi. 🔗 Leggi su Dilei.it

Influenza K (gennaio 2026): sintomi, durata e cura; COVID oggi (gennaio 2026) in Italia: sintomi del COVID. Come funziona adesso?; Virus intestinale gennaio 2026 in bambini e adulti: sintomi e altro; Variante Covid a gennaio 2026: come si chiama la variante di adesso?.

