Indossa i jeans rubati e tenta di uscire dal negozio fingendo una telefonata | denunciata per furto 43enne straniera

Una donna di 43 anni, di origine straniera, è stata denunciata per furto dopo aver tentato di uscire da un negozio indossando jeans rubati, fingendo una telefonata. L'episodio si è verificato nelle ore recenti, quando il personale di sicurezza ha fermato la donna all'uscita, scoprendo l'atto illecito. L'episodio evidenzia l'importanza di controlli efficaci e di comportamenti corretti nei negozi.

