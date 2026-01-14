Durante una semplice giornata di lavoro nei campi, un ragazzino indiano scopre un tesoro antico nascosto nel terreno di famiglia. Riconoscendo il valore storico e culturale dell’oggetto, decide di restituirlo alle autorità competenti. Un gesto di integrità che dimostra come, anche nelle circostanze più semplici, sia possibile fare scelte di grande responsabilità, contribuendo alla conservazione del patrimonio e alla tutela della propria comunità.

Quel ritrovamento avrebbe potuto stravolgere il destino di un’intera famiglia, forse di un intero villaggio. Invece, a Lakkundi, nel distretto indiano di Gadag, la notizia non è diventata memorabile per il valore del tesoro emerso dal sottosuolo, ma per la scelta di chi lo ha trovato: un ragazzo di appena 14 anni. Ecco cosa è successo. Il tesoro sepolto sotto il terreno di famiglia. Durante gli scavi per gettare le fondamenta di una casa su un terreno di famiglia, il giovane Prajwal Basavaraj Ritti era accanto alla madre quando la pala ha urtato qualcosa di inatteso. Dal terreno sono affiorati oggetti antichi: monili d’oro, manufatti in rame, decorazioni impreziosite da pietre, nascosti lì da secoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - India, un ragazzino trova un tesoro antico sepolto nel terreno di famiglia. E lo restituisce

Leggi anche: Trova un portafoglio con 1300 euro nel parcheggio del supermercato e lo restituisce

Leggi anche: Stasera in tv sabato 10 gennaio: Chi trova un amico trova un tesoro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trova un “tesoro” di gioielli e denaro tra le lamiere del volo Air India, il gesto eroico del fotografo: “Ho dato tutto alla polizia, mi consola sapere che torneranno ... - n mezzo al dolore e alla devastazione lasciati dallo schianto del volo Air India AI171, precipitato la scorsa settimana ad Ahmedabad causando 241 vittime, emerge una storia di straordinaria integrità ... ilfattoquotidiano.it

Cosa mangiamo oggi. . Ogni tanto bisogna prendere delle decisioni che sulla carta hanno poco senso, per uscire dalla propria zona di comfort e buttarsi in una nuova avventura: abbiamo attraversato l'India da Nord a Sud guidando un tuktuk (ma qui chiamat facebook