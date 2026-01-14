Indagini crimini tic fragilità in Dodici mesi in giallo

«Dodici mesi in giallo» propone un percorso attraverso indagini e crimini, esplorando anche aspetti di fragilità e tic umani. La narrazione si svolge nel contesto del rito collettivo di gennaio, subito dopo le festività natalizie, offrendo un’immersione nel clima di attese e incontri della vita quotidiana. Un viaggio che unisce il fascino del mistero alle sfumature più profonde delle emozioni umane, raccontato con sobrietà e chiarezza.

Si intitola «Saldi di gennaio» il racconto della giallista spagnola Alicia Giménez-Bartlett che apre la raccolta «Dodici mesi in giallo» (Sellerio, pp. 590, euro 18).

