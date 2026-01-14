Incubo terremoto in Romagna nella notte la terra ha tremato altre due volte | i dati sulle scosse

Nella notte, la Romagna è stata interessata da due ulteriori scosse di terremoto, seguendo le precedenti di magnitudo 4.3 e 4.1. L’area di Russi, nel ravennate, a circa 10 km da Forlì, ha registrato due eventi sismici che si aggiungono alle recenti manifestazioni di instabilità del terreno. Questi episodi confermano la situazione di emergenza nella regione, richiedendo attenzione e monitoraggio costante.

