Incubo terremoto in Romagna nella notte la terra ha tremato altre due volte | i dati sulle scosse
Nella notte, la Romagna è stata interessata da due ulteriori scosse di terremoto, seguendo le precedenti di magnitudo 4.3 e 4.1. L’area di Russi, nel ravennate, a circa 10 km da Forlì, ha registrato due eventi sismici che si aggiungono alle recenti manifestazioni di instabilità del terreno. Questi episodi confermano la situazione di emergenza nella regione, richiedendo attenzione e monitoraggio costante.
Dopo le due forti scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e magnitudo 4.1 Richter che martedì mattina hanno spaventato la Romagna, la terra ha tremato due volte nell'area vicina l'epicentro, vale a dire la zona di Russi, nel ravennate, 10 chilometri a nord di Forlì. I sismografi dell'Istituto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
