Incontro nel IV Municipio per valutare l' estensione della fornitura di metano
Si terrà un incontro nel IV Municipio per discutere l’estensione della fornitura di metano. L’obiettivo è pianificare interventi che possano migliorare la distribuzione del gas nelle zone attualmente servite, creando le condizioni per sviluppi futuri. L’iniziativa mira a definire un percorso condiviso per ampliare la rete del gas metano, con attenzione alle esigenze delle comunità locali e alla pianificazione urbana sostenibile.
Una programmazione che getti le basi per sviluppi futuri in merito all’estensione della rete del gas metano in aree attualmente sfornite. Questi i presupposti alla base dell’incontro tra il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro, insieme alla componente del CdA Melinda Condorelli, e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
