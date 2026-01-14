Incontro in biblioteca per una speciale edizione de L' ora del racconto

Martedì 20 gennaio alle ore 16, la biblioteca di Talmassons ospiterà una speciale edizione de

Martedì 20 gennaio ci sarà una speciale edizione dell'Ora del Racconto in Biblioteca a Talmassons. L'inizio sarà alle 16.30 con la lettrice volontaria Elisa mentre alle 17.00, lo scrittore Alessandro Cal, presenterà il suo libro, L'Elfo e il Barbiere, edizione L'Orto della Cultura, con la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: La vita segreta di Margaret Atwood: “Sono una creatura liminale, una sorta di Baba Jaga ora benevola ora ostile”. Il memoir della scrittrice de “Il racconto dell’ancella”

Leggi anche: "Convers-azioni in Biblioteca": primo incontro alla biblioteca Cannizzaro

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Alla Biblioteca Poletti una visita guidata con Loretta Cappanera; Mazzè si prepara a una giornata speciale tra libri, memoria e incontri: il 23 gennaio un doppio appuntamento; Shop Shadow O' Edizione Speciale uomo scontate Hotsell The Fairly OddParents Shadow Showdown PC New Sealed; Danza e Musica oltre le barriere: appuntamento al Palacultura di Messina il 9 gennaio.

CAL Continuare a leggere nell’età di mezzo: preadolescenti in biblioteca - Si è concluso con un incontro molto partecipato il progetto di promozione della lettura “CAL Continuare a leggere nell’età di mezzo: preadolescenti in biblioteca 3° Edizione”. regione.lazio.it

Lucia Valcepina Un biglietto per Texel

'La stampa va in biblioteca', a Ventimiglia un incontro sul nuovo codice deontologico dei giornalisti Special guest il presidente dell'Ordine Ligure Tommaso Fregatti con le giornaliste professioniste Alessandra Pieracci e Miriana Rebaudo facebook