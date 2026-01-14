Incontro in biblioteca per una speciale edizione de L' ora del racconto
Martedì 20 gennaio alle ore 16, la biblioteca di Talmassons ospiterà una speciale edizione de
Martedì 20 gennaio ci sarà una speciale edizione dell'Ora del Racconto in Biblioteca a Talmassons. L'inizio sarà alle 16.30 con la lettrice volontaria Elisa mentre alle 17.00, lo scrittore Alessandro Cal, presenterà il suo libro, L'Elfo e il Barbiere, edizione L'Orto della Cultura, con la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
