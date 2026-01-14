Incontri nelle biblioteche genovesi per approfondire il mito di Moby Dick

Nelle biblioteche di Genova, si svolge una serie di incontri dedicati all’approfondimento del mito di Moby Dick. Questi appuntamenti, pensati per offrire uno sguardo approfondito sulla celebre opera e sulla sua storia, si svolgono in concomitanza con la grande mostra dedicata al romanzo. Un’occasione per avvicinarsi alle tematiche e ai contesti che hanno dato vita a uno dei capolavori della letteratura mondiale.

Nelle biblioteche genovesi prende il via una serie di incontri per scoprire e approfondire il mito di Moby Dick, in accompagnamento alla grande mostra Moby Dick. La Balena, Storia di un mito dall'antichità all'arte contemporanea, in corso a Palazzo Ducale fino al 15 febbraio.

