Incidenti sul lavoro | con Claudio Salamida prosegue la strage nel 2025 la Puglia e non solo da codice rosso Osservatorio Vega dati aggiornati a novembre

Nel 2025, gli incidenti sul lavoro continuano a rappresentare una priorità, con dati aggiornati a novembre dall'Osservatorio Vega. Recentemente, la tragica perdita di Claudio Salamida, deceduto in un incidente nel siderurgico di Taranto, evidenzia l’urgenza di interventi strutturali per la sicurezza. La situazione coinvolge la Puglia e altre regioni, sottolineando la necessità di un’attenzione costante e di misure efficaci per prevenire nuove tragedie sul lavoro.

Claudio Salamida morto in incidente sul lavoro nel siderurgico di Taranto l’altro ieri. Il 46enne di Alberobello residente a Putignano, che lascia moglie e figlio di tre anni, è tra le prime vittime del 2026. Continua la strage che anche l’anno scorso ha fatto registrare dati drammatici. Che riguardano vite umane. —– Di seguito un comunicato diffuso da Osservatorio Vega: IL COMMENTO AI DATI AGGIORNATI AL MESE DI NOVEMBRE 2025 “I dati relativi ai primi undici mesi del 2025 confermano la gravità della situazione: da gennaio a novembre le vittime totali sul lavoro sono 1.010. Rispetto al 2024, si contano 10 vittime in più, con oltre metà del Paese in zona rossa e arancione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

