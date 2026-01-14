Incidente sull' A5 in direzione Torino all' uscita per Volpiano | un' auto si ribalta

Mercoledì 14 gennaio si è verificato un incidente sull'autostrada A5, all'uscita per Volpiano, in direzione Torino. Un'auto si è ribaltata, causando disagi alla circolazione. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio e sono in corso le operazioni di gestione della situazione. Ulteriori dettagli sulla dinamica e sulle eventuali conseguenze sono ancora in fase di aggiornamento.

Un incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì, 14 gennaio, lungo l'autostrada A5, che collega il capoluogo piemontese al Traforo del Monte Bianco, in direzione Torino. Il sinistro è avvenuto precisamente all'altezza dell'uscita per Volpiano e ha visto coinvolta un'auto, ribaltata.

