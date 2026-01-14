Incidente sulla Bidentina il racconto della sindaca dal letto d' ospedale | Ho un ematoma polmonare mi tengono monitorata

Dopo l’incidente frontale avvenuto ieri sulla Bidentina, la sindaca Francesca Pondini si trova in ospedale, dove è sotto osservazione a causa di un ematoma polmonare. La sua condizione, seppur seria, non desta preoccupazioni immediate. Restano da valutare eventuali conseguenze, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute.

Passata la grande paura per l'incidente frontale avvenuto ieri pomeriggio, martedì, è il momento della conta dei danni fisici per Francesca Pondini. La sindaca di Galeata è rimasta ferita nello scontro avvenuto sulla Bidentina mentre viaggiava verso Forlì, si trova ora ricoverata nel reparto di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

