Incidente sul viale Giostra auto e camion si scontrano all’ora di punta | è caos
Un incidente si è verificato sul viale Giostra durante l’ora di punta, coinvolgendo un’auto e un camion. L’incidente ha causato un blocco della carreggiata, creando disagi al traffico tra il mercato Sant’Orsola e via Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.
Traffico infernale sul viale Giostra. Intorno alle 13, ora di punta per lo shopping e le attività commerciali, un’auto in uscita da un parcheggio si è scontrata con un camion, bloccando la carreggiata nella strada che porta dal mercato Sant’Orsola alla via Garibaldi.La viabilità della zona. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
