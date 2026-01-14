Incidente sul viale Giostra auto e camion si scontrano all’ora di punta | è caos

Un incidente si è verificato sul viale Giostra durante l’ora di punta, coinvolgendo un’auto e un camion. L’incidente ha causato un blocco della carreggiata, creando disagi al traffico tra il mercato Sant’Orsola e via Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e ripristinare la circolazione.

