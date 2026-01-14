Incidente in corso Vercelli pedone investito e trascinato

Nella serata di martedì 13 gennaio, a Novara, si è verificato un incidente in corso Vercelli, nei pressi di Comoli e Ferrari. Un pedone è stato investito e trascinato da un veicolo sulle strisce pedonali, con le cause ancora da accertare. La situazione è sotto controllo delle autorità, che stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

Grave incidente stradale nella serata di martedì 13 gennaio a Novara.È successo in corso Vercelli, all'altezza dell'azienda Comoli e Ferrari: per cause ancora da chiarire un uomo è stato travolto da un'auto sulle strisce pedonali. L'uomo é stato trascinato per diversi metri sull'asfalto.Sul posto.

