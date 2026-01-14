Incidente in corso Vercelli pedone investito e trascinato

Da novaratoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di martedì 13 gennaio, a Novara, si è verificato un incidente in corso Vercelli, nei pressi di Comoli e Ferrari. Un pedone è stato investito e trascinato da un veicolo sulle strisce pedonali, con le cause ancora da accertare. La situazione è sotto controllo delle autorità, che stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

Grave incidente stradale nella serata di martedì 13 gennaio a Novara.È successo in corso Vercelli, all'altezza dell'azienda Comoli e Ferrari: per cause ancora da chiarire un uomo è stato travolto da un'auto sulle strisce pedonali. L'uomo é stato trascinato per diversi metri sull'asfalto.Sul posto. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Pedone investito e trascinato da un’auto pirata a Leini: morto

Leggi anche: Incidente stradale, investito un pedone: traffico in tilt

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Incidente in corso Vercelli, pedone investito e trascinato; Chi era Massimo Ranghino, travolto da un’auto mentre passeggiava ignaro sul marciapiede; Dal Nord Ovest - Tragico incidente, pedone travolto e ucciso da un'auto ribaltata; Auto si ribalta dopo uno scontro e travolge un pedone: morto un uomo di 59 anni.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.