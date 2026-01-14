Incidente in autostrada a Termini Imerese camion fuori strada dopo l' urto con un' auto
Questa mattina, lungo l’autostrada A19 in direzione Palermo a Termini Imerese, un incidente ha coinvolto un camion e un’auto. Dopo lo scontro, il furgone è finito contro il guardrail, causando disagi alla viabilità. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e verificare le condizioni delle persone coinvolte.
Con il furgone finisce contro il guardrail dopo lo scontro con un'auto. Un incidente si è verificato questa mattina lungo l'autostrada A19, nella carreggiata in direzione Palermo, all'altezza di Termini Imerese. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo pesante, rimasto ferito a causa.
