Incidente in autostrada a Termini Imerese camion fuori strada dopo l' urto con un' auto

Questa mattina, lungo l’autostrada A19 in direzione Palermo a Termini Imerese, un incidente ha coinvolto un camion e un’auto. Dopo lo scontro, il furgone è finito contro il guardrail, causando disagi alla viabilità. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione e verificare le condizioni delle persone coinvolte.

