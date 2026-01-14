Incidente di fronte alla cascata delle Marmore ferito un ultraottantenne

Un incidente si è verificato oggi sulla Statale 209 davanti all’area commerciale della cascata delle Marmore, coinvolgendo un uomo di oltre ottant’anni. L’auto è uscita di strada, provocando lievi ferite al conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito l’uomo e messo in sicurezza la zona. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

Terni, 14 gennaio 2026 – Un ultraottantenne è rimasto ferito in un incidente stradale sulla Statale 209 davanti all’area commerciale della cascata delle Marmore. Il conducente è stato  estratto dal veicolo dai vigili del fuoco con l'ausilio di attrezzature di pronto soccorso sanitario ( tavola spinale) in loro dotazione. Sul posto, anche la polizia locale e l'ambulanza. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

