Inchiesta sanità la Procura generale chiede l' assoluzione per l' ex presidente Marini

La Procura generale ha richiesto l’assoluzione per l’ex presidente Marini nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta manipolazione di concorsi in sanità. La decisione rappresenta un importante passo nel processo di appello, che vede anche riduzioni delle accuse nei confronti di altri imputati, tra cui Bocci e Barberini. Questa fase del procedimento evidenzia un’attenzione particolare alla valutazione delle prove e alla corretta applicazione della legge.

"Concorsopoli", la Procura generale chiede l'assoluzione per l'ex presidente Marini e pene ridotte per Bocci e BarberiniUn radicale ridimensionamento delle accuse al centro del processo d’appello per l’inchiesta sui presunti concorsi truccati in sanità. Nel corso dell’udienza in Corte d’appello. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

