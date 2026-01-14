Inchiesta sanità la Procura generale chiede l' assoluzione per l' ex presidente Marini
La Procura generale ha richiesto l’assoluzione per l’ex presidente Marini nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta manipolazione di concorsi in sanità. La decisione rappresenta un importante passo nel processo di appello, che vede anche riduzioni delle accuse nei confronti di altri imputati, tra cui Bocci e Barberini. Questa fase del procedimento evidenzia un’attenzione particolare alla valutazione delle prove e alla corretta applicazione della legge.
"Concorsopoli", la Procura generale chiede l'assoluzione per l'ex presidente Marini e pene ridotte per Bocci e BarberiniUn radicale ridimensionamento delle accuse al centro del processo d’appello per l’inchiesta sui presunti concorsi truccati in sanità. Nel corso dell’udienza in Corte d’appello. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Open Arms, la procura generale della Cassazione chiede l’assoluzione per Matteo Salvini
Leggi anche: Processo Open Arms, la Procura generale chiede l'assoluzione di Salvini in Cassazione
Maxi inchiesta sulla sanità a Reggio Calabria: arresti domiciliari, interdizioni e sequestri per truffa al Sistema Sanitario Reggio Calabria, operazione dei NAS: 12 indagati per truffa al Sistema Sanitario, arresti domiciliari, interdizioni e sequestro di una ditta e facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.