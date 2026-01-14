Inchiesta sanità la procura generale chiede l’assoluzione per l’ex governatrice Catiuscia Marini

La procura generale ha avanzato una richiesta di assoluzione per Catiuscia Marini, ex governatrice dell’Umbria, nell’ambito dell’inchiesta sulla cosiddetta “Concorsopoli”. La richiesta riguarda anche pene ridotte per Gianpiero Bocci, ex parlamentare del Pd, e Luca Barberini, assessore alla sanità della stessa giunta. L’indagine si concentra su presunti illeciti nel sistema di selezione pubblica, sollevando questioni di trasparenza e integrità nella gestione regionale.

“Concorsopoli”, la procura generale chiede l’assoluzione per l’ex presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, e pene ridotte per Gianpiero Bocci, già parlamentare del Pd, e Luca Barberini, assessore alla sanità della giunta Marini.Un radicale ridimensionamento delle accuse al centro del. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

