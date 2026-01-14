Inchiesta sanità la procura generale chiede l’assoluzione per l’ex governatrice Catiuscia Marini
La procura generale ha avanzato una richiesta di assoluzione per Catiuscia Marini, ex governatrice dell’Umbria, nell’ambito dell’inchiesta sulla cosiddetta “Concorsopoli”. La richiesta riguarda anche pene ridotte per Gianpiero Bocci, ex parlamentare del Pd, e Luca Barberini, assessore alla sanità della stessa giunta. L’indagine si concentra su presunti illeciti nel sistema di selezione pubblica, sollevando questioni di trasparenza e integrità nella gestione regionale.
“Concorsopoli”, la procura generale chiede l’assoluzione per l’ex presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, e pene ridotte per Gianpiero Bocci, già parlamentare del Pd, e Luca Barberini, assessore alla sanità della giunta Marini.Un radicale ridimensionamento delle accuse al centro del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Inchiesta sanità, la Procura generale chiede l'assoluzione per l'ex presidente Marini
Leggi anche: Open Arms, la procura generale della Cassazione chiede l’assoluzione per Matteo Salvini
Maxi inchiesta sulla sanità a Reggio Calabria: arresti domiciliari, interdizioni e sequestri per truffa al Sistema Sanitario Reggio Calabria, operazione dei NAS: 12 indagati per truffa al Sistema Sanitario, arresti domiciliari, interdizioni e sequestro di una ditta e facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.