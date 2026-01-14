È stato inaugurato l’ex casa del custode a Villa Gandini, un nuovo spazio dedicato ai giovani. Costato oltre un milione di euro, si inserisce in un contesto che ospita già la biblioteca comunale, un coworking, una sala prove musicali, il Centro di educazione alla sostenibilità ambientale e un parco giochi molto frequentato. Questo intervento arricchisce l’offerta culturale e ricreativa della zona, favorendo incontri e iniziative per la comunità locale.

"Si apre un nuovo importante capitolo per il polo che già ospita la biblioteca comunale, lo spazio di coworking, la sala prove musicali, il Centro di educazione alla sostenibilità ambientale e uno dei parchi giochi più belli e frequentati di tutta la Provincia". E’ con queste parole che il sindaco di Formigine Elisa Parenti annuncia, per domenica alle 15,30, l’inaugurazione della Casa del Custode, i cui spazi andranno ad arricchire quelli di villa Gandini e accoglieranno attività giovanili, sulla scorta di un percorso di coprogettazione che, aggiunge Parenti, "ha visto impegnati a lungo il Comune al fianco dei ragazzi, nella consapevolezza che per costruire un luogo per gli adolescenti si dovesse sentire la loro voce, comprendere le loro necessità, conoscerne i desideri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inaugura l’ex casa del custode a Villa Gandini. Una spazio per i giovani costato oltre un milione

